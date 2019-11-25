عقد اجتماع رؤساء وكالات انباء البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في موسكو

موسكو، 25 نوفمبر، (أذرتاج).

انعقد في العاصمة الروسية موسكو الاجتماع الـ27 لمجلس رؤساء وكالات انباء البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بتنظيم من وكالة "تاس" الروسية.

وقامت الوكالات الأعضاء في المجلس بمناقشة تطوير علاقات الشراكة بينها والمشاريع المتعلقة بالاحتفال بالذكرى الـ75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

وذكر مدير عام وكالة "تاس" الروسية سيرجي ميخايلوف أن الوكالات الأعضاء في المجلس هي الاخرى تستعد للذكرى الـ75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى مشيرا الي اعداد مشاريع تعكس خصوصيات هذا الحدث المهيب مضيفا أن وكالة "تاس" ستقيم بهذه المناسبة معرضا كبيرا للصور الفوتوغرافية المأخوذة من الأرشيف.

وبمبادرة من النائب الأول للمدير العام لوكالة "تاس" ميخايل قوسمان سيتم تنفيذ مشروع بعنوان" الصحافة في الحرب" ستنضم اليه الوكالات الأعضاء أيضا. إن المشروع المشترك سيساعد علي جمع الصور الارشيفية والمعلومات عن الصحفيين العاملين في الجبهة.

والقى في الاجتماع كلمات كل من مديرة عامة وكالة "بلتا" البيلاروسية ايرينا اكولوفيتش ومدير عام وكالة "أوزا" الأوزباكستانية ابدوسعيد كوجيموف وقدموا خلالها للحضور معلومات عن الاعمال التي سيقومون بها بهذه المناسبة.

وقال السيد أصلان اصلانوف رئيس مجلس إدارة وكالة "أذرتاج" إن الوكالة ستقوم بالتغطية الواسعة لهذا الحدث المهيب وأن هناك اعمال استعدادية جارية داخل أذربيجان في هذا الشأن. وطرح اصلان اصلانوف فكرة عقد اجتماع مجلس وكالات الانباء لرابطة الدول المستقلة في العام القادم بالعاصمة باكو وذلك في إطار الذكرى المئوية لتأسيس "أذرتاج". ودعم المجلس انعقاد الاجتماع الـ27 القادم في أذربيجان.

ثم تفقد الحضور اقسام وكالة "تاس".