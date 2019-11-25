رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الجزائري يبعث ببرقية الى الرئيس الأذربيجاني

باكو، 25 نوفمبر (أذرتاج).

بعث رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الجزائري بوعبد الله غلام الله ببرقية شكر الى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

جاء في البرقية: "فخامة السيد إلهام علييف المحترم رئيس جمهورية أذربيجان

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

وبعد، فقد تشرفت بالمشاركة في قمة باكو الثانية لرؤساء المؤسسات الدينية في العالم، وتشرفت بحضور الجلسة الافتتاحية التي شرفتموها وانعقدت تحت رئاستكم، كما تشرفت بإلقاء كلمة باسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المؤتمر الذي كان حافلا بالرجال والنساء المخلصين الذين يؤمنون بخدمة الإنسانية، والذين ينبذون ويعارضون ان يحرف الدين عن مواضعه ليستعمل في خدمة أغراض دنيوية عاجلة وباطلة فيدنسون ما هو مقدس، ويذهبون روحانيته ويحولونه عن أهدافه النبيلة في خدمة الإنسانية الى أغراضهم الخسيسة الباطلة.

لقد جاء ببيان باكو معبرا عن رغبتكم وعملكم في خدمة الدين والإنسانية، وقد كلل الله أعمالكم بالنجاح فشكرا كثيرا لكم وعلى كرم الضيافة وحسن التقدير الذي لاقيناه منكم ومن معاونيكم. وإلى ان نسعد بلقائكم مرة أخرى سوف نعمل ونبقى مخلصين للمبادئ والقيم التي عبر عنها بيان باكو.

أدام الله عزكم وعز جمهورية أذربيجان الديمقراطية الحرة. والسلام عليكم".