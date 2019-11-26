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    سياسة


    وزير الخارجية يستقبل سفير فرنسا

    ٢٦.١١.٢٠١٩ [١٢:٢١]

    باكو، 26 نوفمبر، أذرتاج

    استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف سفير فرنسا جديد التعيين في البلاد زكاري غروس.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزير محمدياروف هنأ السفير بمناسبة تعيينه الجديد معبرا عن أمله في إسهامه في المزيد من تطوير العلاقات القائمة بين البلدين.

    وتبادل الجانبان في اللقاء وجهات نظر في اللقاء حول آفاق تطوير التعاون بين أذربيجان وفرنسا في مجالات السياسة والاقتصاد والعلم والتعليم والطاقة وغيرها.

    وابلغ السفير زكاري غروس انه لا يبخل من جهد إلا وسيبذله من اجل المزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين خلال مدة عمله الدبلوماسي.

    وتمنى الوزير محمدياروف نجاحا للسفير غروس خلال مدة عمله الدبلوماسي.

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