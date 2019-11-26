تبليسي ، 26 نوفمبر، أذرتاج شملت حرائق الغابات مساحة حوالي 70 هكتارا في وادي دزاما في منطقة شدي كارتلي في جورجيا. افاد مراسل أذرتاج نقلا عن كاخا بارباكادزي رئيس دائرة إطفاء منطقة كاريلي قوله للصحفيين إن الحريق اقترب من قرية موخيليتي. ويارك في أعمال الإطفاء 20 من رجال الإطفاء ورجال فرق الإنقاذ. تمت الحيلولة دون انتشار الحريق إلى منطقة أوسع وانتقاله إلى القرية.

AZERTAG.AZ : في منطقة شيدي كارتلي في جورجيا، تغطي حرائق الغابات بحوالي 70 هكتارا

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