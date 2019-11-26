حاجييف يدلي بمقابلة فيديو لمركز جنيف لدراسات القضايا الأمنية

باكو، 26 نوفمبر، أذرتاج

أدلى مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي الأذربيجاني حكمت حاجييف بمقابلة فيديو لمركز جنيف لدراسات القضايا الأمنية.

أفادت أذرتاج أن حاجييف تحدث في الحوار الصحفي عن أولويات أذربيجان في السياسة الخارجية مبلغا أن ضمان سلامة أراضي البلد داخل حدودها المعترف بها دوليا وسيادتها عليها احدى الوظائف الرئيسة. ومع ذلك، ذكر حاجييف أهمية تطوير التعاون المثمر مع البلاد المجاورة والدول العالمية والتعاون ضمن المنظمات الدولية والدبلوماسية متعددة الأطراف في جدول أعمال سياسة أذربيجان الخارجية مقدما معلومات مفصلة حول "عملية باكو" التي بادر بها البلد. وتناول حاجييف الدبلوماسية متعددة الأطراف مشيرا إلى انتخاب البلد عضوا غير دائم لدى مجلس الأمن الدولي ورئاسة البلد على منظمة حركة عدم الانحياز.

وتحدث حاجييف عن التهديدات الإقليمية منوها إلى عدوان أرمينيا الحربي على أذربيجان وعمليات التطهير العرقي ضد الأهالي المدنيين لأذربيجان على الأراضي المحتلة مشيرا إلى سبل حل النزاع. وابلغ أن حل النزاع يقتضي كما يطلب في قرارات مجلس الأمن الدولي بسحب قوات الاحتلال الأرميني من أراضي أذربيجان المحتلة.

كما تطرق حاجييف في مقابلة الفيديو إلى سائر المخاطر والتهديدات الإقليمية.

وردا على سؤال عن نظام العلاقات الدولية الحديث شدد حاجييف على ضرورة الاحترام بمعايير ومبادئ القانون الدولي وسيادة القانون.

ومن الممكن مشاهدة مقابلة الفيديو عبر العنوان التالي:

https://youtu.be/caEoormTtQ0