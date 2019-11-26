رئيس حكومة روسيا يستقبل رؤساء وكالات الأنباء لرابطة الدول المستقلة وبينها أذرتاج

موسكو، 26 نوفمبر، أذرتاج

استقبل رئيس حكومة الاتحاد الروسي دميتري ميدفيديف في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري بموسكو رؤساء وكالات الأنباء للبلاد الأعضاء لدى رابطة الدول المستقلة.

أفادت أذرتاج أن اللقاء المنعقد لدى المقر العام لوكالة تاس الروسية جاء على هامش الاجتماع السابع والعشرين لمجلس رؤساء وكالات الأنباء للبلدان الأعضاء لرابطة الدول المستقلة وشارك في اللقاء رئيس هيئة إدارة وكالة أذرتاج أصلان أصلانوف هو الآخر.

وذكر رئيس حكومة روسيا دميتري ميدفيديف في اللقاء أن المجلس يربط بلدان رابطة الدول المستقلة بعضها ببعض وأن الفضاء الموحدة للأنباء عامل مهم لتطور العلاقات بين الدول. وأشار ميدفيديف إلى أن "العلاقات القائمة بين وكالاتكم تسمح بحل عدد من المسائل التنظيمية والمسألة الرئيسة هي تلقي المعلومات والأنباء سريعا وتقديم معلومات صحيحة حول الأحداث الجارية في بلداننا." ولفت رئيس حكومة روسيا إلى أن حصول الناس على معلومات وأنباء محرفة وملفقة يسبب بنشوب حالات كثيرة لسوء الفهم. كما تناول ميدفيديف قضية الأخبار الملفقة والوهمية مشددا على أهمية استثنائية لدور مصادر الأنباء الموثوق بها مثل وكالات حكومية.

وأعطى المدير العام لوكالة تاس الروسية سيرغي ميخايلوف الكلمة رئيس هيئة إدارة وكالة أذرتاج أصلان أصلانوف مفيدا أن الوكالة ستحتفل العام المقبل بالذكرى السنوية الـ100 لها.

وذكر رئيس حكومة روسيا ميدفيديف ردا على سؤال وجهه أصلانوف إليه بشأن نتائج لقاءات عقدتها النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا مع الرئيس فلاديمير بوتين ودميتري ميدفيديف على هامش زيارتها الرسمية للاتحاد الروسي أن اللقاءات شهدت بحث جميع أوجه العلاقات الثنائية قائلا إن المباحثات شملت على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وإن الزيارة بات ناجحة.

واختتم اللقاء بإجابة رئيس حكومة روسيا عن سؤال المدير العام لوكالة بلتا البلاروسية.

والتقطت صور تذكارية في الختام.