باكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) أقيم اليوم حفل بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس جامعة باكو الحكومية في مركز الكونغرس. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في الحفل. القى رئيس الدولة كلمة افتتاحية في الحفل.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يحضر حفلا بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس جامعة باكو الحكومية

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