باكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس لجنة الناتو العسكرية المارشال السير ستيوارت بيتش والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس لجنة الناتو العسكرية

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