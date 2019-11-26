الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس لجنة الناتو العسكرية
AzerTAg.az
٢٦.١١.٢٠١٩ [١٦:١٦]
باكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس لجنة الناتو العسكرية المارشال السير ستيوارت بيتش والوفد المرافق له.
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