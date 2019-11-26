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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة الروسية

    ٢٦.١١.٢٠١٩ [١٦:١٠]

    باكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس أركان القوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة الروسية
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