ستار جبار حلو رئيس طائفة الصابئة المندانيين في العراق والعالم يبعث ببرقية الى الرئيس الأذربيجاني

باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

بعث ستار جبار حلو رئيس طائفة الصابئة المندانيين في العراق والعالم ببرقية شكر الى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

وجاء في البرقية:

"فخامة رئيس جمهورية أذربيجان السيد / إلهام علييف المحترم

اسوثه نهو يلخون (السلام عليكم)

شكرا لدعوتكم الكريمة لنا والتي تعبر عن الثقافة الثمينة ومطلوبه في إلقاء الضوء على واقع وتحديات ما يمر به العالمين العربي والإسلامي وباقي البلدان.

اسمح لي فخامة الرئيس أن أعرفكم عن ديانتي فنحن أتباع ديانة قديمة (الصابئة المندائيون) أول الأديان الموحدة نشأت في أرض وادي الرافدين في مدينة أور وميشان في جنوب العراق نؤمن بإله واحد انبعث من ذاته وانبعثت الحياة من ازلي ليس له بداية وأبدي ليس له نهاية. كتابنا المقدس (كنزاربا – المصحف الأولى). لغتنا مندائية آرامية شرقية. ترجم كتابنا المقدس عام 2000 م ويسعدني ويشرفني أن أهديكم ولأن الشيخ الحاج نسخة منه سأقوم بإيصالها أي مقر السفارة في بغداد.

إن المبدأ الأساسي في العلاقات بين الأديان والمذاهب هو مبدأ الاعتراف بالآخر والاحترام المتبادل بالوجود وبالحقوق وكذلك حق العبادة وحرية ممارسة الطقوس الدينية دون تميز أو إثارة الحقد والكراهية كما وإن التطرف الديني يعتبر أحد أخطر منابع التسامح لتلبسه ببعد شري وتوظيفه للنص الديني وسرعة تصديقه من قبل الناس. إن تحصين الطلبة والشباب من أفكار التعصب وإعادة قراءة للنصوص في ضوء ومتغيرات العصر وأخذ المشتركات بين جميع الأديان والمذاهب كلها أمور تساهم في بناء بلد مستقر آمن وهذا ما لمسناه في بلدكم يا صاحب الفخامة فهو غني بأعراقه وأديانه وثقافته. والدولة التي تتشرفون برئاستها ورعاية أبنائها قد فصلت الدين عن الدولة لأمن باب العداء لدين ولكنه الصيغة الفضلى التي تتصف بقدرتها الاستيعابية والاستجابية للضرورات الاجتماعية والسياسية والدينية ومحافظة على خصوصيات البلد بجميع فئاته.

أحييكم فخامة الرئيس مرة أخرى مصليا متضرعا وأيامكم للحي الأزلي جل شأنه أن يميدكم بالسند والعون ويمين على بلدكم وشعبكم الطيب والإنسانية جمعاء بالأمان والسلام.

والسلام عليكم فخامة الرئيس!

الريش امه

ستار جبار حلو

رئيس طائفة الصابئة المندانيين في العراق والعالم"