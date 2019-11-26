قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم

باكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 22 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقريتي بيركابر وأيقيوفيت والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية والمرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى قوشجو أيريم وقيزيلحاجيلي وبالا جعفرلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية جيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرية باش قروند بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقريتي قاراخانبكلي وقورقان بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظتي تارتار وفضولي الأذربيجانيتين على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.