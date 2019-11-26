ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا إلى 6 قتلى

باكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

وارتفعت حصيلة ضحايا كارثة طبيعية ضربت ألبانيا إلى 6 قتلى وأكثر من 300 مصاب وانهيار عدة مبانٍ.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الخارجية أن العثور على جثتي امرأتين تحت أنقاض مبنى سكني في قرية ثوماني الشمالية كما توفي رجل في بلدة كوربين أصيب بنوبة فزع وقفز من مبنى.

بلغت قوة الزلزال 6.4 درجات ومركزه على بعد 30 كيلومترا شمال غربي تيرانا وعلى عمق 20 كيلومترا. وقعت الهزات الأرضية عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي وهو ثاني زلزال قوي يهز المنطقة خلال شهرين.