نائب الوزير: اليابان تخصص أهمية خاصة للعلاقات مع أذربيجان

طوكيو، 26 نوفمبر، أذرتاج

قال شينيجي ناكاتاني إن اليابان تخصص أهمية خاصة للعلاقات مع أذربيجان.

أفادت أذرتاج عن ناكاتاني نائب وزير الخارجية الياباني للشؤون البرلمانية قوله في اجتماع استقبل فيه نائب وزير الخارجية الأذربيجاني رامز حسنوف في طوكيو إن الجانب الياباني يرفع شكره العميق للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على رسالة تعزية وجهها إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبه ولوزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف على برقية عزاء بعث بها لنظيره الياباني توشيميتسو موتيقي مفيدا أن الحكومة اليابانية تشيد بمشاركة رئيس المجلس الوطني اوقتاي اسدوف في حفل رسمي منظم بمناسبة تولي الامبراطور الياباني ناروهيتو العرش واكد أن الزيارات المنفذة على مستوى مسؤولي الدولتين تؤثر إيجابيا على تطور علاقات الصداقة بين البلدين.

وأشار رامز حسنوف إلى كون اليابان بلدا مهما جدا بالنسبة لأذربيجان في منطقة آسيا مبلغا أن أذربيجان تعير أهمية كبيرة للتعاون الثنائي. واكد نائب الوزير حسنوف أن العلاقات الأذربيجانية اليابانية في المستوى العالي اليوم مشيرا إلى أهمية توسيع التعاون الاقتصادي خاصة. ولفت إلى أهمية تنظيم زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الياباني أذربيجان بغية رفع علاقات الدولتين إلى مرحلة جديدة. وتابع أنه من الضروري القيام بزيارات متبادلة من اجل المزيد من تطوير التعاون ضمن مجموعي الصداقة البرلمانية وحزبي البلدين الحاكمين.

وابلغ أن أذربيجان مهتمة بإجراء مشاورات سياسية نظامية بين البلدين وبمواصلة الحوار بغية توفيق المواقف ضمن المنظمات الدولية والإقليمية.

وقال حسنوف إن أذربيجان واليابان بينهما تعاون رفيع المستوى في مجال الطاقة مشيرا إلى ضرورة توسيع التعاون حاليا في مجالات القطاع غير النفطي خاصة الزراعة والسياحة والنقل وتكنولوجيا المعلومات لافتا إلى أن فعاليات اللجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي بين أذربيجان واليابان لتنمية التعاون في المجالات المذكورة يشاد بها.

واكد حسنوف على تهددي النزاعات العالقة في جنوب القوقاز خاصة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان على الاستقرار والامن الإقليمي مقدما معلومات مفصلة إلى الجانب الياباني حول الفعاليات المنفذة الرامية إلى حل هذه المشكلة.

وحضر الاجتماع القائم باعمال أذربيجان في اليابان فريد طالبوف ورئيس إدارة الكوادر بوزارة الخارجية جورسيل إسماعيل زاده.