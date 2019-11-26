إعلان أسماء بلدان التعاون الإسلامي تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان

باكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تحتل تركيا وإيران وكازاخستان في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان منظمة التعاون الإسلامي المصدرة منتجاتها إلى أذربيجان خلال 10 أشهر من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع تركيا مليارا و326 مليون و828 ألف دولار ومع إيران 391 مليون و689 ألف دولار أمريكي ومع كازاخستان 170 مليون و93 ألف دولار.

زادت الواردات من تركيا بمقدار 17 مليون و172 الف دولار ومن ايران 90 مليون و534 الف دولار ومن كازاخستان بمقدار 27 مليون و827 الف دولار.