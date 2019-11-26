أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

باكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال أشهر 10 أشهر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن تركيا وأفغانستان ومصر في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة المنتجات الأذربيجانية خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

وكانت القيمة الإجمالية للصادرات من أذربيجان إلى تركيا مليارين و314 مليون و678 ألف دولار والى أفغانستان 68 مليونا و331 ألف دولار والى مصر 41 مليونا و298 الف دولار. وارتفع تصدير المنتجات إلى جميع البلدان الثلاثة.

ارتفعت قيمة الصادرات إلى تركيا بمقدار 834 مليون و645 ألف دولار والى أفغانستان 6 ملايين و518 الف دولار والى مصر 41 مليون و95 الف مقارنة مع الفترة بين أشهر يناير - أكتوبر من العام الماضي.