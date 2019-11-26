أذربيجان تكشف عن قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا معها

باكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تصدرت إيران والإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا أجرته أذربيجان معها خلال 10 أشهر من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع إيران 422 مليون و687 ألف دولار ومع الإمارات العربية المتحدة 56 مليون و783 ألف دولار أمريكي ومع العربية السعودية 9 ملايين و662 ألف دولار. زادت تبادل التجارة مع إيران والإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي وتراجع التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية.