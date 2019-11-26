الاتفاق على فتح آفاق جديدة للتعاون بين الإيسيسكو وروسيا الاتحادية

باكو، 26 نوفمبر (أذرتاج).

استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم بمقر المنظمة، السيد فاليريان فلاديميروفيتش شوفاييف، السفير فوق العادة ومفوض للاتحاد الروسي لدى المملكة المغربية، حيث جرى بحث سبل تطوير التعاون بين المنظمة وروسيا الاتحادية كعضو مراقب بالإيسيسكو، في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقد تم الاتفاق على فتح آفاق جديدة للتعاون بين الإيسيسكو والمؤسسات الروسية المختصة في القضايا التربوية والثقافيةً والاجتماعية والدراسات الاستراتيجية، والشراكة في مجال المبادرات التنموية، وتطوير العلاقات بين روسيا والدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك في ظل الاستراتيجية والرؤية الجديدة للإيسيسكو.

كما جرى خلال اللقاء الاتفاق على ترتيب اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن الإيسيسكو والمؤسسات المختصة في روسيا، وإعداد برنامج تنفيذي مشترك.

حضر اللقاء من الإيسيسكو كل من الدكتور أحمد سعيد أباه، مدير العلاقات الخارجية والتعاون، والسيدة راماتا ألمامي مباي/ مديرة العلوم الإنسانية والاجتماعية، والدكتور قيس الهمامي، مدير مركز الاستشراف الاستراتيجي.

يذكر أن جمهورية روسيا الاتحادية أصبحت عضوا مراقبا في الإيسيسكو منذ 10 يناير 2007م، وذلك بناء على عضويتها كمراقب في منظمة التعاون الإسلامي، واستناداً إلى المادة السابعة حرف (أ) من ميثاق الإيسيسكو.