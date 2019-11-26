رئيس الأركان العامة الأذربيجاني يستقبل نظيره الروسي غيراسيموف يشكر على تنظيم لقاء ثنائي مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو في باكو

باكو، 26 نوفمبر، أذرتاج

استقبل رئيس الأركان العامة الأذربيجاني النائب الأول لوزير الدفاع نجم الدين صادقوف في السادس والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم نظيره الروسي النائب الأول لوزير الدفاع الروسي الجنرال واليري غيراسيموف مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن صادقوف ذكر أن رئيسي الدولتين يلعبان دورا كبيرا في توسيع العلاقات بين البلدين وأن التعاون يستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة وأن هذه العلاقات تتطور دائما وصعدت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في السنوات الأخيرة.

واكد الجنرال صادقوف على توقيع خطة التعاون الثنائي لعام 2020م بين وزارتي الدفاع الأذربيجانية والروسية مشيرا إلى زيادة عدد الفعاليات التي تشمل على مختلف الاتجاهات من المجال العسكري.

وتحدث رئيس الأركان العامة الأذربيجاني عن التعاون في المجال العسكري الفني مفيدا أن البلد يعير أهمية خاصة للتعاون مع شركات الصناعات الدفاعية الروسية.

وتطرق الجنرال صادقوف إلى الأوضاع العسكرية السياسية في المنطقة والمسائل الأمنية قائلا إن نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان يهدد الاستقرار الإقليمي تهديدا رئيسيا مع التشديد على ضرورة حله وفقا لسلامة أراضي أذربيجان على أساس معايير ومبادئ القانون الدولي.

ولفت الجنرال غيراسيموف إلى استناد العلاقات إلى الجذور التاريخية كون البلدين شريكين استراتيجيين مشيرا إلى ضرورة تنظيم لقاءات متبادلة لوفدين عسكريين للبلدين لاجل المزيد من توسيع العلاقات الثنائية وكذلك التعاون العسكري والعسكري الفني.

ثم بحث الجانبان الأوضاع الراهنية للتعاون العسكري والعسكري الفني وآفاق تطوير العلاقات في مجال التعليم العسكري مع تبادل الآراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وفي الختام رفع الجنرال غيراسيموف شكره وامتنانه العميق على تنظيم لقاء ثنائي مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو في باكو وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لقيادة دولة أذربيجان.