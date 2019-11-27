قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 21 مرة خلال اليوم

باكو، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 21 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية دوفيخ بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية قايماقلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وجيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقريتي باش قروند ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي أشاغي سيد أحمدلي وقورقان بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظتي تارتار وخوجاوند الأذربيجانيتين على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.