وزارة الدفاع: مخافة من الجندي الأذربيجاني تلقي الرعب في قلوب العدو دائما

باكو، 27 نوفمبر، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع إن أنباء نشرها الجانب الأرميني الذي يدعي فيها كأن وحدات جيش الدفاع الأذربيجاني حاولت استفزازا باتجاه أغدره من خط الجبهة كاذبة ولا أساس لها ولا تخدم إلا للتضليل.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الأوضاع المستقرة القائمة على طول خط الجبهة في الآونة الأخيرة لعلها لا تصلح لقيادة أرمينيا العسكرية السياسية فلذلك تسعى هي إلى صد اهتمام الشعب الأرميني بنشر مثل هذه المعلومات عن مشكلات موجودة في بلادها.

ومن جهة أخرى، لا شك في أن مخافة جندي أذربيجاني تلقي الرعب في قلوب العدو دائما.