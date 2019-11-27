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    جدول الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم

    ٢٧.١١.٢٠١٩ [١٢:٣٠]

    باكو، 27 نوفمبر، أذرتاج

    أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.

    أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 28-29 نوفمبر تشرين الثاني.

    28 نوفمبر، الخميس

    زاقاتالا – توران طاووس، ملعب زاقاتالا المركزي، زاقاتالا، الساعة 14.30

    زيره الرديف – سومغايت الرديف، ملعب أذال أرينا، باكو، الساعة 14.30

    قراداغ لوكباتان – الجيش الرياضي، ملعب لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو، الساعة 14.30

    29 نوفمبر، الجمعة

    صبائل الرديف – كشله الرديف، ملعب أسكو أرينا، باكو، الساعة 14.30

    قراباغ الرديف – أقصو، ملعب باكو الأولمبي الإستاد الاحتياطي، باكو، الساعة 16.30

    نفطجي الرديف – كبز، ملعب قصبة بناء، باكو، الساعة 14.30

    ويستريح في هذه الجولة نادي صباح الرديف باكو .

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 صبائل الرديف 10 7 2 1 22-8 23

    2 صباح الرديف 11 7 1 3 17-9 22

    3 توران طاووس 10 7 0 3 20-12 21

    4 زاقاتالا 10 6 1 3 14-8 19

    5 كبز 11 5 3 3 14-11 18

    6 كشله الرديف 10 4 3 3 16-12 15

    7 نفطجي الرديف 10 4 2 4 13-10 14

    8 سومغايت الرديف 10 4 2 4 11-14 14

    9 قراباغ الرديف 10 4 0 6 21-16 12

    10 أقصو 10 3 1 6 11-22 10

    11 الجيش الرياضي 10 2 3 5 12-17 9

    12 زيرة الرديف 10 2 1 7 11-25 7

    13 قراداغ لوكباتان 10 1 1 8 5-23 4

    ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 9 أهداف ويتبعه رحيم زاده لاعب كشله الرديف برصيد 8 أهداف وجعفروف لاعب صبائل الرديف برصيد 6 أهداف.

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم
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