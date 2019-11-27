جدول الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 27 نوفمبر، أذرتاج
أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.
أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 28-29 نوفمبر تشرين الثاني.
28 نوفمبر، الخميس
زاقاتالا – توران طاووس، ملعب زاقاتالا المركزي، زاقاتالا، الساعة 14.30
زيره الرديف – سومغايت الرديف، ملعب أذال أرينا، باكو، الساعة 14.30
قراداغ لوكباتان – الجيش الرياضي، ملعب لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو، الساعة 14.30
29 نوفمبر، الجمعة
صبائل الرديف – كشله الرديف، ملعب أسكو أرينا، باكو، الساعة 14.30
قراباغ الرديف – أقصو، ملعب باكو الأولمبي الإستاد الاحتياطي، باكو، الساعة 16.30
نفطجي الرديف – كبز، ملعب قصبة بناء، باكو، الساعة 14.30
ويستريح في هذه الجولة نادي صباح الرديف باكو .
ت الأندية ل ف ت خ هـ ن
1 صبائل الرديف 10 7 2 1 22-8 23
2 صباح الرديف 11 7 1 3 17-9 22
3 توران طاووس 10 7 0 3 20-12 21
4 زاقاتالا 10 6 1 3 14-8 19
5 كبز 11 5 3 3 14-11 18
6 كشله الرديف 10 4 3 3 16-12 15
7 نفطجي الرديف 10 4 2 4 13-10 14
8 سومغايت الرديف 10 4 2 4 11-14 14
9 قراباغ الرديف 10 4 0 6 21-16 12
10 أقصو 10 3 1 6 11-22 10
11 الجيش الرياضي 10 2 3 5 12-17 9
12 زيرة الرديف 10 2 1 7 11-25 7
13 قراداغ لوكباتان 10 1 1 8 5-23 4
ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 9 أهداف ويتبعه رحيم زاده لاعب كشله الرديف برصيد 8 أهداف وجعفروف لاعب صبائل الرديف برصيد 6 أهداف.
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