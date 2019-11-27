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    وزير الطاقة الأذربيجاني يحضر القمة الخامسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

    ٢٧.١١.٢٠١٩ [١٢:٤٠]

    باكو، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    قام وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف بزيارة إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة الخامسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز (Gas Exporting Countries Forum-GECF).

    أفادت وكالة أذرتاج أنه في الفترة ما بين 28-29 نوفمبر سيعقد اجتماع الوزراء والقمة الخامسة لرؤساء الدول والحكومات ضمن منتدى الدول المصدرة للغاز في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

    من المتوقع أن يناقش الوضع الحالي لسوق الغاز العالمية وآفاقه وتطوير التعاون بين الدول المصدرة للغاز وتوقيع الإعلان خلال القمة.

    AZERTAG.AZ :وزير الطاقة الأذربيجاني يحضر القمة الخامسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز
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