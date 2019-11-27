منع استفزاز سفير أرمينيا في مؤتمر دولي في أوكرانيا

كييف، 27 نوفمبر، أذرتاج

منع استفزاز آخر للسفير الأرميني لدى أوكرانيا تيغران سيرانيان وهذه المرة خلال مؤتمر دولي منعقد في كييف على موضوع "حماية حقوق الأطفال في ظروف النزاعات المسلحة".

أفادت أذرتاج أن الفعالية الدولية المنظمة من جانب صندوق الأمم المتحدة للطفولة ومندوبيات أوكرانيا لمنظمة "أنقذوا الأطفال" ودعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حضرها مديرة قسم حماية حقوق اللاجئين والمشردين والمهاجرين لدى جهاز أمينة المظالم الأذربيجانية توران جهامكيروفا وموظف السفارة الأذربيجانية سمير الله وردييف.

وعلى الرغم من اعتراض الدبلوماسي الأرميني سيرانيان في أثناء المؤتمر الدولي على تقديم أذربيجان أرمينيا كدولة معتدية تدخلت مشرفة المؤتمر الأوكرانية مقدمة قناة 1+1 ليديا تاران في كلمته محذرة إياه ألا يخرج عن الموضوع قائلة أن كلامه خارج عن الموضوع وغير مناسب.

وقالت تاران إن المؤتمر يبحث مسائل حماية حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة وإن تدخل الدبلوماسي الأرميني خارج عن الموضوع ولا محل له على الإطلاق.

ثم أخذت السيدة جهانكيروفا تحدثت قائلة "إنني يجب علي أن أبلغ بما أن السفير الأرميني في أوكرانيا تناول مسائل خارجة عن الموضوع أن بين أيدينا قرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالب بتحرير الأراضي المحتلة الأذربيجانية على الفور ولكن أرمينيا لا تنفذ هذه القرارات حتى اليوم وذلك أن نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان أدى إلى مقتل 193 طفل ومولود على يد المخربين الأرمن و61 طفلا في عداد المفقودين و27 طفلا ما زالوا في الأسر. ورغم إعلان نظام وقف إطلاق النار عام 1994م فإن 34 طفلا باتوا ضحايا الإرهاب الأرميني ومنهم 13 طفلا قتلوا و19 طفلا أصيبوا. كما كان بين قتلى مجزرة خوجالي الـ613 المسالمين 63 طفلا و106 مرأة وأبيدت 8 عائلات تماما وفقد 25 طفلا كلا الأبوين و130 طفل أصبحوا يتامى او عجايا. كما أصيب 487 مسالم جراء أحداث خوجالي ومنهم 76 طفلا وقاصرا."

وبعد كلام الممثلة الأذربيجانية أراد الدبلوماسي الأرميني أن يأخذ الكلام غير أن المشرفة منعته من ذلك، الأمر الذي أدى إلى مغادرة السفير الأرميني المؤتمر احتجاجا على ذلك قبل النهاية.

وقام جهاز أمينة المظالم الأوكراني بالتعذر من الوفد الأذربيجاني على الحادث الواقع.