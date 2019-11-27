أعضاء لجنة التعاون البرلماني بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي يجتمعون في ستراسبورغ

ستراسبورغ، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

قام الرئيس المشارك للجنة التعاون البرلماني بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي جوانشير فيضييف والوفد المرافق له بزيارة إلى ستراسبورغ.

أفادت وكالة أذرتاج أن الهدف من الزيارة هو لقاء مع النواب المنتخبين حديثا للمنظمة واطلاعهم على حقائق أذربيجان ضمن الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. خلال الزيارة، عقدت اجتماعات مع عدد من النواب الأوروبيين. نوقشت القضايا ذات الاهتمام المشترك في الاجتماعات.

كما عقد الاجتماع التأسيسي لمجموعة الصداقة حول أذربيجان في البرلمان الأوروبي. تم طرح مبادرة إنشاء مجموعة الصداقة من قبل أندريس أميريكس العضو اللاتفي في البرلمان الأوروبي. شارك النواب الأوروبيون الذين يدعمون هذه المبادرة في الاجتماع التأسيسي. خلال الاجتماع، ناقشوا توسيع مجموعة الصداقة وإنشاء صفحة على شبكة الإنترنت وانتخاب الأمين العام. كما تحدثوا عن تنظيم زيارات أعضاء جدد من مجموعة الصداقة إلى بلادنا من أجل اطلاع حقائق أذربيجان بشكل أفضل. تقرر عقد الاجتماع القادم لمجموعة الصداقة في المستقبل القريب.

شارك في الاجتماع رئيس ممثلية بلادنا في الاتحاد الأوروبي فؤاد اسكندروف والرئيس المشارك للجنة التعاون البرلماني بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي ونائب المجلس الوطني جوانشير فيضييف وموظفو المجلس الوطني بابك أغاييف.

ستستمر الاجتماعات بين الوفود حتى 28 نوفمبر.