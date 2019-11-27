زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية

أثينا، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

وقع زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر في جزيرة كريت اليونانية.

وفقا لبيان معهد أثينا لعلوم الأرض، وقع مركز الزلزال على بعد 74 كم غرب مدينة هنية وعلى عمق 30 كم في البحر.

أعلن جهاز الإطفاء في كريت عدم وجود خسائر مادية وبشرية جراء الزلزال.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار.