    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي

    ٢٧.١١.٢٠١٩ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    صدرت من أذربيجان خلال أشهر يناير - أكتوبر إلى البلاد الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي منتجات بلغت قيمتها 9 مليارات و154 مليون و994 ألف دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا المؤشر أكثر قدر 543 مليون و154 ألف دولار مما كان في الشهر ذاته لعام 2018.

    وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان في الشهر الماضي مليار و984 مليون و991 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٩]
    إعلان حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا
    ٢٦.١١.٢٠١٩ [١٨:٣٦]
    أذربيجان تكشف عن قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا معها
    ٢٦.١١.٢٠١٩ [١٨:٣٠]
    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
    ٢٦.١١.٢٠١٩ [١٨:١٩]
    إعلان أسماء بلدان التعاون الإسلامي تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان
    الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي