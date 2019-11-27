الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي
AzerTAg.az
٢٧.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٥]
باكو، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
صدرت من أذربيجان خلال أشهر يناير - أكتوبر إلى البلاد الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي منتجات بلغت قيمتها 9 مليارات و154 مليون و994 ألف دولار.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا المؤشر أكثر قدر 543 مليون و154 ألف دولار مما كان في الشهر ذاته لعام 2018.
وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان في الشهر الماضي مليار و984 مليون و991 ألف دولار.
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