إعلان حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا
AzerTAg.az
٢٧.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٩]
كيشيناو، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا 4.5 ملايين دولار خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الوطني للإحصاءات في مولدوفا.
بلغت قيمة واردات أذربيجان من مولدوفا حوالي 4.1 مليون دولار خلال الفترة المشمولة بالتقرير. صدرت أذربيجان منتجاتها بقيمة 497 ألف دولار إلى مولدوفا.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يقرب من 7 ملايين دولار في عام 2018.
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