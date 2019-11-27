الموت يغيب د. حلمي نصر مترجم القرآن إلى البرتغالية

باكو، 27 نوفمبر (أذرتاج).

غيب الموت مترجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة البرتغالية العالم المصري الدكتور حلمي محمد نصر، مؤسس قسم اللغة العربية بجامعة "ساو باولو"، بالبرازيل، عن عمر يناهز ٩٧ عاما، بجمهورية مصر العربية.

وقد ترجم الراحل معاني القرآن الكريم إلى اللغة البرتغالية، وانتهى من الترجمة عام 2004م، حيث قام مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة بطباعته.

وقال الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، الدكتور محمد بشاري الذي نعى الدكتور نصر: إن الدكتور نصر عاد من البرازيل عام 2015 ليستقر في مصر، بعد أن أمضى في البرازيل 55 عاما حافلة بالعمل ولعطاء للغة العربية والتعريف بالدين الإسلامي، وترك العديد من الأعمال الأكاديمية والترجمة من وإلى اللغة العربية البرتغالية التي تذخر بها المكتبتين العربية والبرتغالية، وعاش محبوبا من كل أفراد المجتمع العربي والمسلم والبرازيلي، ولم تفارقه الابتسامة التي انطبعت على وجهه طول حياته.

مصدر: يونا