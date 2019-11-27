إنشاء مراكز صحية سياحية جديدة في نفطالان

نفطالان، 27 نوفمبر (أذرتاج).

أفادت وكالة أذرتاج انه تجري اعمال انشاء 5 مراكز سياحية في مدينة نفطالان غرب أذربيجان.

يشار الى ان 10 منشآت سياحية تعمل حاليا في نفطالان. ويعمل فيها حوالي 1100 مواطن. بعد انجاز اعمال الانشاء في المدينة سيتمكن حوالي 3800 سائح من الانتفاع بخدمات المطاعم والفنادق والخدمات العلاجية الصحية يوميا.