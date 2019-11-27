إدانة سياسة الاحتلال الأرمنية في اجتماع لجنة الجمعية البرلمانية لجوام

كييف، 27 نوفمبر، أذرتاج

لم تنفذ حتى اليوم القرارات الأربعة التي اعتمدها مجلس الأمن للأمم المتحدة بشأن الانسحاب الفوري للقوات المسلحة الأرمنية من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس وفد المجلس الوطني في هذه الجمعية البرلمانية لجوام (المنظمة من أجل الديموقراطية والتنمية الاقتصادية) أذر كريملي صرح بذلك في كلمته الملقاة في اجتماع لجنة الشؤون السياسية والأمن الإقليمي.

أكد البرلماني الأذربيجاني أنه نتيجة للموقف غير البناء لأرمينيا، لا تزال مشكلة قاره باغ الجبلية غير قابلة للحل. في إشارة إلى أنه لا يمكن حل نزاع قاره باغ الجبلية إلا في إطار سلامة أراضي أذربيجان. قال أذر كريملي إن الوضع الراهن في منطقة الصراع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل. وأدان في كلمته سياسة الاحتلال الأرميني.

قال الجانب الأوكراني إنه من الواجب إنشاء مركز خاص للأمن السيبراني للدول الأعضاء في جوام. كما أبرز الاجتماع الحاجة إلى إشراك جوام + في إنشاء مركز للمناقشات واتخاذ القرارات في هذا المجال.

أميل حسينلي،

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

كييف