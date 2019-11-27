الناتج المحلي الإجمالي في نخجوان يتجاوز 2.2 مليار مانات

نخجوان، 27 نوفمبر، أذرتاج

في الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي، تم إنتاج إجمالي الناتج المحلي البالغ مليارين و234.7 مليون مانات في جمهورية نخجوان ذاتية الحكم في جمهورية أذربيجان. ويزيد هذا ما كان في نفس الفترة من العام الماضي بـ 1.4 %.

أبلغت اللجنة الإحصائية الحكومية لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي لمكتب وكالة أذرتاج أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وبلغ 4883.6 مانات.

يحتل الإنتاج الصناعي المركز الأول في هيكل الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية ذاتية الحكم. بلغت قيمة البضائع الصناعية المنتجة 846.7 مليون مانات، أي بزيادة 1.2 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

تم توجيه 850.9 مليون مانات إلى رأس المال الثابت من جميع المصادر المالية في الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام في إطار الاستثمارات. ويزيد هذا المبلغ عما كان في نفس الفترة من العام الماضى ب1.2%. وتم توظيف 792.2 مليون مانات أو93.1 % من استثمارات رأس المال الثابت إلى مجال أعمال البناء والتركيب.

في الفترة من يناير إلى أكتوبر، بلغ إجمالي الإنتاج الزراعي 409.3 مليون مانات، أي بزيادة 4.3 % عن نفس الفترة من العام الماضي. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بلغ إنتاج اللحوم الحية 20 ألف 451.5 طناً وإنتاج الحليب 78 ألف 398.2 طناً. بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، زاد إنتاج اللحوم بنسبة 2.6 % وإنتاج الحليب بنسبة 1.5 %.

بلغت تكلفة خدمات المعلومات والاتصالات خلال مدة 10 أشهر 45.3 مليون مانات. ويزيد هذا ب2.8 % عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي. في الفترة المشمولة بالتقرير، كانت تكلفة خدمات الهاتف المحمول 37 مليون مانات وزادت بنسبة 1.9 % مقارنة بالعام الماضي.

تم تحسين الوصول إلى الموارد الائتمانية للكيانات التجارية بشكل متواصل، ففي الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، قدمت البنوك والمؤسسات الائتمانية التابعة لنخجوان قروضاً إلى الكيانات القانونية والأفراد بمبلغ 113.4 مليون مانات، وهو ما يزيد ب2.6 مرة عن العام السابق. كانت حوالي 12.4 مليون مانات أو11 % من القروض المصدرة قروض قصيرة الأجل و100.9 مليون مانات أو 89 % قروض طويلة الأجل.

نتيجة للدعم المتواصل لنشاط ريادة الأعمال وإنشاء مرافق الإنتاج الجديدة تنتج الجمهورية ذات بالحكم الذاتي 383نوعاً من المنتجات. ومن بين هذه المنتجات 126 منتج غذائي و257 غير غذائي. وفي الوقت الحاضر، تلبي احتياجات السكان ب350 نوعاً من المنتجات بالكامل على حساب الإمكانيات المحلية ومنها 108 غذائياً و242 غير غذائي.

في نخجوان، كان القطاع المصرفي يعمل بشكل طبيعي. اعتباراً من 1 نوفمبر، بلغ عدد الحسابات المصرفية المفتوحة في بنوك الجمهورية ذاتية الحكم 83 ألف 891 حساباً ومنها 74 ألف 223 حساباً أو 88.2% هي حسابات فعالة. من بين 24 ألف 162 حساب مصرفي تم فتحها في الفترة من يناير إلى أكتوبر، كان 24 ألف 884 حساباً فعالاً. بلغ عدد مراكز البيع والشراء بالكروت في الجمهورية ذاتية الحكم 1278 مركز في 1 نوفمبر.

خلقت التنمية الاقتصادية الديناميكية في نخجوان ظروفاً مواتية لتوسيع علاقات التجارة الخارجية، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية 380.8 مليون دولار. زادت قيمة الصادرات بمقدار 331 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتم إنشاء رصيد إيجابي بقيمة 281.2 مليون دولار.

في الفترة من يناير إلى سبتمبر، كان متوسط الأجرة الشهري لعامل واحد في اقتصاد الجمهورية ذاتية الحكم 462.7 مانات وهو ما يزيد ب7.6 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

اعتباراً من 1 أكتوبر، زاد عدد سكان الجمهورية ذاتية الحكم ب3437 نفراً مقارنة بالعام الماضي وبلغ 48 ألف 725 نفراً.