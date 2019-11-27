الحل الوحيد لمشكلة النازحين داخلياً هو ضمان حقهم في العودة

باكو، 27 نوفمبر، أذرتاج

إن مشكلة اللاجئين اليوم واقعية بالنسبة للعديد من البلدان والمناقشات الدولية في هذا المجال لها أهمية كبيرة، مع ذلك تثير قلة الاهتمام بقضية النازحين والمشرَّدين قلقاً.

تفيد وكالة أذرتاج أن فؤاد حسينوف، نائب رئيس لجنة الدولة للعمل مع اللاجئين والمشرَّدين، صرح بذلك في محاضرته للدبلوماسيين الأجانب حول سياسة الدولة في مجال العمل مع اللاجئين والمشرَّدين داخلياً.

تم إطلاع الدبلوماسيين على الجذور التاريخية وأسباب الصراع الأرميني الأذربيجاني وقره باغ الجبلية والأزمة الإنسانية التي يواجهها بلدنا نتيجة النزاع وعواقبه المستمرة. أشير إلى أن أربعة قرارات لمجلس الأمن بشأن الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الأرمينية من الأراضي المحتلة لأذربيجان وكذلك لم توفى بعد بقرارات بيانات المنظمات الدولية الأخرى.

أُبلغ الدبلوماسيون بأن حل المشكلات الاجتماعية للنازحين داخلياً هو أحد التوجهات ذات الأولوية للسياسة الاجتماعية التي يتبعها الرئيس. تحت قيادة الرئيس إلهام علييف، يتم اتخاذ تدابير شاملة لتحسين الظروف المعيشية وزيادة توظيف النازحين داخلياً. بمبادرة ودعوة من النائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا، انضم القطاع الخاص إلى العملية وبنى بالفعل العديد من المجمعات السكنية ووضعها قيد الاستخدام للنازحين داخلياً.

إنه من الممكن تحقيق الحل المستدام الوحيد لمشاكل النازحين داخلياً في أذربيجان هو تحرير الأراضي المحتلة في بلدنا وبالتالي ضمان حق المشرَّدين داخلياً في العودة إلى أوطانهم بطريقة لائقة وطوعياً وآمناً ووفقاً للقانون الدولي.

في نهاية الاجتماع، أجيب على أسئلة المشاركين حول السياسة الدولية والقانون الإنساني المتعلقة بأذربيجان ودول العالم الأخرى.

حضر الدبلوماسيون من اليمن والبوسنة والهرسك والإكوادور وإثيوبيا وبنغلاديش ورواندا وفلسطين ولاوس والسنغال وباكستان وفيتنام وصربيا والأرجنتين وأوروغواي وأفغانستان المحاضرة التي نظمتها وكالة دعم التنمية الدولية لزارة الخارجية لجمهورية أذربيجان بالتعاون مع جامعة ADA بغية دعم تنمية رأس المال الإنساني في البلدان النامية والتي ألقيت في إطار "برنامج السياسة الخارجية للدبلوماسيين الأجانب" ((“Advanced foreign service program for foreign diplomats” لرفع مستوى التأهيل.