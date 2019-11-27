رئيس مكتب موكل المظالم الأذربيجاني يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى توحيد جهودها لإنهاء سياسة أرمينيا للإرهاب البيئي

باكو، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

انطلقت أعمال الدورة السادسة عشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي في مقرها بمدينة جدة السعودية.

أفادت وكالة أذرتاج أن عضو اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ورئيس مكتب موكل المظالم الأذربيجاني أيدين صفيخانلي يشارك في الدورة التي تستمر من 24 إلى 28 نوفمبر.

ناقش مشاركو الدورة القضايا المختلفة في مجال حماية حقوق الإنسان وبما في ذلك تغير المناخ وحماية البيئة من منظور حقوق الإنسان. ألقى أيدين صفيخانلي كلمة في المناقشات وقال إن عدوان أرمينيا ألحق أضرار جسيمة بطبيعة جمهورية أذربيجان وتنوعها البيولوجي والوضع البيئي في المنطقة وتسبب في عواقب وخيمة بتدهور البيئة واستمرار سوء استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة. وأشار إلى أن 261 ألف هكتار من الغابات ومن جملتها الغابات القيمة والآثار الطبيعية و145 شجرة من نوع أشجار الدلب الشرقي وخاصة المناطق الطبيعية المهمة والمحمية وعينات التنوع البيولوجي النادرة، لا سيما تلك النباتات والحيوانات التي أدرجت في الكتاب الأحمر لجمهورية أذربيجان دمرت في الأراضي المحتلة من قبل القوات المسلحة الأرمنية. وأبلغ أن الأرمن نهبوا 163 منجما للموارد المعدنية وبما في ذلك الذهب والزئبق والنحاس والرصاص والزنك والفحم وغيرها من الموارد في الأراضي المحتلة الأذربيجانية.

ودعا أيدين صفيخانلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى توحيد جهودها لوضع حد لسياسات أرمينيا في مجال الإرهاب البيئي ومعاقبتها بموجب القانون الدولي.