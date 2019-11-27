رئيس اللجنة العسكرية بالناتو: أذربيجان شريك موثوق به للناتو

باكو، 27 نوفمبر، (أذرتاج).

التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق أول زاكر حسنوف رئيس اللجنة العسكرية بحلف الناتو المارشال ستيوارت بيتش والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة عمل الي الجمهورية حاليا.

وصرح المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع لمراسل وكالة (أذرتاج) بأن وزير الدفاع زاكر حسنوف تحدث في اللقاء عن التعاون المستدام بين أذربيجان وحلف الناتو مضيفا أن هذه العلاقات تشهد تطورا مشيرا الي نشاط الجيش الاذربيجاني في إطار برامج مختلفة وإسهاماته في بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

وتطرق وزير الدفاع الاذربيجاني الي الوضع العسكري والسياسي القائم بالمنطقة منوها الى الدعم السياسي للناتو لوحدة أراضي أذربيجان وسيادتها لافتا الي ان هذا يخدم تعزيز الامن في الفضاء الأوروبي الأطلسي وكذلك يخدم السلام والاستقرار الإقليميين معربا عن يقينه من أن حلف الناتو سيواصل جهوده في هذا الاتجاه فيما بعد أيضا.

ومن جهته قال المارشال ستيوارت بيتش إن أذربيجان شريك موثوق به للناتو مشيرا الي مشاركة أذربيجان في مكافحة الإرهاب واسهاماتها الكبيرة في نقل الشحن لعمليات حفظ السلام مشيدا باحترافية العسكريين الاذربيجانيين في العمليات المنفذة داخل أفغانستان.

واكد المارشال ستيوارت أن حلف الناتو يدعم وحدة أراضي أذربيجان واستقلالها وسيادتها لافتا الي أن الناتو يؤيد حل نزاع قاراباغ الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان بطريقة سلمية. وأعرب عن شكره علي حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها والوفد المرافق له في باكو وكذلك شكره للقيادة الأذربيجانية على الظروف التي تمت تهيئتها لهم للقاء مع رئيس أركان القوات المسلحة الروسية.