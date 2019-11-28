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    وكالة جورجيا للنفط والغاز تعلن عن مناقصة دولية بعد سحب الرخصة عن شركة إسرائيلية

    ٢٨.١١.٢٠١٩ [١٢:٥‎٣]

    تبيليسي، 28 نوفمبر، أذرتاج

    أعلنت وكالة جورجيا الحكومية للنفط والغاز عن مناقصة دولية لترخيص استخراج النفط والغاز من مجموعة الحقول المرخصة "اكس أي اتش" الواقعة في محافظتي ساقاريجو وغارداباني.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أنها تدعو جهات معنية بالمشاركة في المناقصة الدولية لمراجعة الوكالة خلال مدة تنتهي في الثاني من مارس عام 2020م.

    وجاء في البيان أن المجموعة المذكورة كانت شركة "الينيلتو" الإسرائيلية مرخص بها لمدة 25 سنة وكان عليها أن تستثمر في أعمال التنقيب والاستكشاف 41 مليون دولار ولكن الجانب الجورجي فسخ العقد لعدم تنفيذ الشركة الإسرائيلية بنودها.

    AZERTAG.AZ :وكالة جورجيا للنفط والغاز تعلن عن مناقصة دولية بعد سحب الرخصة عن شركة إسرائيلية
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    وكالة جورجيا للنفط والغاز تعلن عن مناقصة دولية بعد سحب الرخصة عن شركة إسرائيلية