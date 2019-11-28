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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في الجمهورية السلوفاكية

    ٢٨.١١.٢٠١٩ [١٣:١٧]

    باكو، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في الجمهورية السلوفاكية ميروسلاف لاجاك والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في الجمهورية السلوفاكية
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