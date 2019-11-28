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    رئيس الحزب الحاكم: لا يسمح حزب "الحلم الجورجي" بالانقلاب

    ٢٨.١١.٢٠١٩ [١٤:٠٤]

    تبيليسي، 28 نوفمبر، أذرتاج

    قال بيدزينا ايفانيشفيلي إن جورجيا لن يكون فيها انقلاب ما وحزب "الحلم الجورجي جورجيا الديمقراطية" قوي للدرجة الكافية ولا يسمح بذلك.

    أفادت أذرتاج عن ايفانيشفيلي رئيس الحزب الحاكم الجورجي قوله في حديث صحفي له لقناة "ايميدي" المحلية إن معارضة البلد لا فرصة لها لتقوم بالانقلاب كما كان في عهد حكومة ادوارد شيفيرنادزي وهذا غير منطقي. وكان لشيفيرنادزي فريق ضعيف ولكن "الحلم الجورجي" قوي للدرجة الكافية".

    ووصف رئيس الحزب الحاكم الذين يتمثلون في المعارضة المتحدة بـ "ساسة مفلسة" قائلا إن فشل الانتقال إلى نظام الانتخابات النسبي لا شيء دراماتيكية فيه: "بين أيدينا تجربة عالمية بشأن وعد الساسة وإخلافهم ذلك الميعاد. كما لا حاجة اليوم إلى إخراج التطورات إلى الشوارع."

    AZERTAG.AZ :رئيس الحزب الحاكم: لا يسمح حزب "الحلم الجورجي" بالانقلاب
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