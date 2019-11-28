سلوفاكيا تدشن سفارة في أذربيجان

باكو، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أقيم في 28 نوفمبر اليوم حفل افتتاح سفارة سلوفاكيا في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج أنه في حفل الافتتاح ألقى كلمة وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في الجمهورية السلوفاكية ميروسلاف لاجاك ونائب وزير الخارجية الأذربيجاني رامز حسنوف.

يذكر أن السفارة السلوفاكية لدى أذربيجان بدأت أعمالها منذ 1 أكتوبر من هذا العام.