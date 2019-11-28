أذربيجان تتبادل المعلومات الجمركية مع بيلاروس

لنكران، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

ستتبادل أذربيجان المعلومات الجمركية مع بيلاروس.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها نائب رئيس الإدارة العامة للابتكارات التكنولوجية والإحصاء في لجنة الجمارك الحكومية آذر عباسوف في تدريب الصحفيين في موضوع "إصلاحات في النظام الجمركي: النتائج والآفاق" المنعقد اليوم في لانكران.

قال إنه تم توقيع اتفاقية مع بيلاروس وتجري الاستعدادات لتبادل المعلومات.