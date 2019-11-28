استعداد مؤسستي "سيمبا" و "سيم سان" للتصدير تحت العلامة التجارية "صنع في أذربيجان"

كنجا، 28 نوفمبر، أذرتاج

توفر مؤسستا "سيمبا" (SEMPA) و "سيم سان" (SemSan) الواقعتان في كنجة منتجات محلية للسوق المحلي وتستعد أيضا للتصدير بالعلامة التجارية "صنع في أذربيجان".

أفاد المراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج أن رئيس السلطة التنفيذية لمدينة كنجة نيازي بيراموغ قام بزيارة كل من مصانعي SEMPA و SemSan وتعرف على المنتجات المصنوعة هنا.

تخصصت مؤسسة SEMPA المساهمة في إنتاج الفيتينجات – وصلات المرافق من البولي بروبلين والنحاس الأسفر وبيع الأنابيب البلاستيكية ووصلات الأنابيب. تهدف الشركة التي بدأت عملها في عام 2005 إلى الجمع بين المواد الخام المحلية والتكنولوجيا الغربية لإنتاج منتجات بلاستيكية عالية جودة تلبي معايير السوق العالمية واحتياجات السوق المحلية وتصديرها تحت علامة الصنع في أذربيجان التجارية.

تعرف نيازى بيرموف على عملية إنتاج أنابيب البولي بروبيلين وأنواع مختلفة من المرافق والرزز ومشابك وغيرها من المنتجات تحت علامة SEMPA التجارية.

تخصص مصنع SemSan في إنتاج سبائك الألمنيوم وقضبان النحاس الأصفر وسبائك الرصاص ومركزات الزنك ومنتجات السباكة وسبائك الصلب غير القابل للصدأ وإطارات الألمنيوم والحديد الزهر والحديد الزهر ومختلف الأشكال من النحاس الأصفر.

يتم فحص جودة المنتجات في مختبر البوليمرات الذي تم إنشاؤه في المصنع والأول في نوعه في المنطقة.

تعرف نيازي بيراموف على مجال الإنتاج والمنتجات التي تم تصنيعها والتقى بالعمال في المصانع وتعرف على ظروف عملهم. قدم نيازي بيراموف توصياته بشأن إنشاء مؤسسات الإنتاج الحديثة وزيادة مجموعة المنتجات.