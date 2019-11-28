انعقاد منتدى دولي حول "التجارة الإلكترونية العالمية - أوراسيا 2019"

باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

تواصل المنتدى العالمي للتجارة الإلكترونية - أوراسيا 2019 (“World E-Commerce Eurasia 2019”) الذي عُقد لأول مرة في باكو، أعماله في 27 نوفمبر في مناقشات على المائدة المستديرة.

أفادت وكالة أذرتاج، الشريك الإعلامي للمنتدى أنه في اليوم الثاني من “World E-Commerce Eurasia 2019” الذي عقد بمبادرة من شركةMyBroker أقيمت موائد مستديرة بمشاركة خبراء من القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والمحلية. وكما أقيم ورشة التجارة الإلكترونية “Azerbaijan E-Commerce Workshop” وقدمها البروفيسور التركي إبراهيم كيرجوفا.

ناقش المشاركون في التجارة الإلكترونية المسائل مثل السياسة الضريبية والضرائب وأنظمة التسديد والتخليص الجمركي وفرص التصدير للمصدرين المحليين ودعمهم ومسائل ترويج العلامة التجارية للمنتجات في الأسواق الخارجية والفرص اللوجستية والخدمات الأخرى (الجمارك والضرائب والتأمين والتمويل والخدمات المصرفية والخدمات اللوجستية وإلخ)، كما نوقشت مسائل تكامل النظام والتحكم في العمليات. انضم الممثلون من الوكالات الحكومية ذات الصلة وكذلك البنوك ومنصات الدفع وشركات الخدمات البريدية واللوجستية والنقل والتجارة الإلكترونية والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ورجال الأعمال والممثلون عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وجامعة الزراعة الحكومية لأذربيجان وCNFA والخبراء الأجانب في هذا المجال إلى نقاشات الأطراف ذات المصالح في التجارة الإلكترونية - الضرائب والجمارك والأسواق المالية والتصدير.