انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون الاقتصادية والتجارية

اسطنبول، 28 نوفمبر، أذرتاج

أقيمت مراسم الافتتاح الرسمي للدورة الخامسة والثلاثين للجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتجارة في منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول يوم 27 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حضر حفل الاقتتاح الذي حضره أيضاً الممثلون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. يشارك في الحدث الوفد الأذربيجاني الكبير برئاسة نائب وزير الاقتصاد صاحب محمدوف.

تحدث الرئيس التركي عن الزلزال الذي ضرب ألبانيا. وقال إن الواجب على كل واحد منا بكوننا دول إسلامية دعم ألبانيا اليوم. إنه يكون تظاهراً للأخوة.

في إشارة إلى تنامي كراهية الإسلام في الغرب، قال الرئيس التركي إن غالبية دول المنطقة التي تواجه الحرب والفقر دول إسلامية.

وقال رجب طيب أردوغان: "عندما ننظر إلى جغرافيتنا، فإننا نواجه حروباً في كل مكان"، مضيفاً أن قتل أكثر من مليون سوري مجرد رقم إحصائي للعديد من الناس.

تنافش في الاجتماع الذي يدوم في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر قضايا تمويل مشاريع اللجان وتجارب مدراء المشاريع وإطلاق أنظمة المراقبة بالإضافة إلى توسيع مجالات التعاون بين الدول الأعضاء في النقل والزراعة والأمن الغذائي، بما في ذلك مناقشة مسألة إنشاء مركز العمل للتعاون الإسلامي في أذربيجان. من المتوقع اعتماد مشاريع مطروحة في إطار الاجتماع.

تنقل استضافة اللجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي حول القضايا الاقتصادية والتجارية من تركيا إلى المملكة العربية السعودية.

كونيل ملكوفا

المراسلة الخاصة لأذرتاج

إسطنبول