جدول الجولة الثالثة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الثالثة عشرة بدوري الممتاز للموسم الجديد 2019/2020م.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام أيام 30 نوفمبر و1-2 ديسمبر وستبث قناة سي بي سي سبورت جميع المباريات بالبث الحي.

30 نوفمبر، السبت

كشله – سومغايت، الحكم مسييف، ملعب أسكو أرينا، باكو، الساعة 17.00

غابالا – زيرة، الحكم حمزة زاده، ملعب غابالا المركزي، غابالا، الساعة 15.00

1 ديسمبر، الأحد

صبائل – نفطجي، الحكم محمدوف، ملعب أسكو أرينا، الساعة 15.00

2 ديسمبر، الاثنين

صباح – قراباغ، الحكم أقايف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو، الساعة 20.00

ت الأندية ل ف ن خ هـ ن

1 قراباغ أغدام 12 8 3 1 21-5 27

2 نفطجي باكو 12 6 3 3 20-11 21

3 كشله باكو 12 5 4 3 14-9 19

4 سومغايت 12 5 2 5 16-17 17

5 زيرة باكو 12 3 5 4 14-18 14

6 صباح باكو 12 3 4 5 14-15 13

7 صبائل باكو 12 3 2 7 9-20 11

8 غابالا 12 2 3 7 10-23 9

ويتصدر قائمة الهدافين 5 لاعبين برصيد 5 أهداف ويليهم 4 لاعبين برصيد 4 أهداف.