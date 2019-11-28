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    جدول الجولة الثالثة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

    ٢٨.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٤٢]

    باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

    أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الثالثة عشرة بدوري الممتاز للموسم الجديد 2019/2020م.

    أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام أيام 30 نوفمبر و1-2 ديسمبر وستبث قناة سي بي سي سبورت جميع المباريات بالبث الحي.

    30 نوفمبر، السبت

    كشله – سومغايت، الحكم مسييف، ملعب أسكو أرينا، باكو، الساعة 17.00

    غابالا – زيرة، الحكم حمزة زاده، ملعب غابالا المركزي، غابالا، الساعة 15.00

    1 ديسمبر، الأحد

    صبائل – نفطجي، الحكم محمدوف، ملعب أسكو أرينا، الساعة 15.00

    2 ديسمبر، الاثنين

    صباح – قراباغ، الحكم أقايف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو، الساعة 20.00

    ت الأندية ل ف ن خ هـ ن

    1 قراباغ أغدام 12 8 3 1 21-5 27

    2 نفطجي باكو 12 6 3 3 20-11 21

    3 كشله باكو 12 5 4 3 14-9 19

    4 سومغايت 12 5 2 5 16-17 17

    5 زيرة باكو 12 3 5 4 14-18 14

    6 صباح باكو 12 3 4 5 14-15 13

    7 صبائل باكو 12 3 2 7 9-20 11

    8 غابالا 12 2 3 7 10-23 9

    ويتصدر قائمة الهدافين 5 لاعبين برصيد 5 أهداف ويليهم 4 لاعبين برصيد 4 أهداف.

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الثالثة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم
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