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    سياسة


    الحزب الحاكم الأذربيجاني يقرر في توجيه نداء إلى الرئيس الأذربيجاني حول حل البرلمان

    ٢٨.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎١]

    باكو، 28 نوفمبر (أذرتاج).

    قرر المجلس السياسي لحزب أذربيجان الجديدة الحاكم بالإجماع عن التوجه بنداء إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشأن حل البرلمان.

    جاء ذلك في كلمة نائب رئيس الوزراء نائب رئيس حزب أذربيجان الجديدة علي احمدوف في مؤتمر صحفي عقد اليوم.

    قال علي احمدوف إن قيام الرئيس إلهام علييف بحل البرلمان سيعطي إسهاما في مواصلة الإصلاحات.

     

    AZERTAG.AZ :الحزب الحاكم الأذربيجاني يقرر في توجيه نداء إلى الرئيس الأذربيجاني حول حل البرلمان
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    الحزب الحاكم الأذربيجاني يقرر في توجيه نداء إلى الرئيس الأذربيجاني حول حل البرلمان الحزب الحاكم الأذربيجاني يقرر في توجيه نداء إلى الرئيس الأذربيجاني حول حل البرلمان