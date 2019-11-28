مائدة مستديرة في باكو بمشاركة ممثلي بلدان مجموعة ويشيغراد

باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

نظمت مائدة مستديرة في باكو الثامن والعشرين من نوفمبر اليوم بمشاركة وفود وزارات الخارجية للبلدان الأعضاء لدى مجموعة ويشيغراد.

أفادت أذرتاج أن رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية فريد شفيعيف ابلغ لعب المجموعة دورا مهما في العلاقات الدولية.

وأفاد ممثل وزارة الخارجية التشيكية دافيد كونيتشكي أن مجموعة ويشيغراد تعير أهمية للعلاقات مع الدول المجاورة وبلاد البلقان الغربية أساسا. وقال إن المنظمة تلعب دورا هاما في مناقشة مكثفة للمسائل ذات الاهتمام والحوار.

تحدث المسؤول التشيكي عن الزيارة للمنطقة مفيدا أن الوفد عقد عددا من اللقاءات في بلاد جنوب القوقاز: "بحثنا مسائل أولويات بلاد جنوب القوقاز والمشكلات الإقليمية وكيفية تغلب هذه البلاد على تلك المشكلات. كما احتفل هذا العام بالذكرى السنوية الـ10 للشراكة الشرقية، كما تعرفون. وغرضنا الاخر إعداد تقرير بشأن بلاد الشراكة الشرقية عقب هذه الزيارة."

وذكر مندوب وزارة الخارجية البولندية كيريل كوزاتشيفسكي أن جنوب القوقاز ومن ضمنها أذربيجان تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للاتحاد الأوروبي استراتيجيا. وإعادة للذاكرة أن بولندا كانت احدى مبادرات رئيسة للشراكة الشرقية قبل العشر سنوات. واكد مندوب وزارة الخارجية البولندية على إشادة بلاده بسياسة أذربيجان السيادية المستقلة.

وتحدث في الاجتماع مندوبا وزارتي هنغاريا وسلوفاكيا إستوان بالوخ وماتوس بوسوفسكي عن مستوى مشاركة بلدان جنوب القوقاز في الشراكة الشرقية وأبديا آراءهما حول أهمية المنطقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

واختتم الاجتماع بمناقشات.