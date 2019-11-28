افتتاح قاعة المعارف لمنظمة شنغهاي للتعاون في طشقند

طشقند، 28 نوفمبر، أذرتاج

أقيم حفل الافتتاح لقاعة المعارف لمنظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في المكتبة الوطنية بأوزبكستان باسم علي شير نوائي.

أفادت وكالة أذرتاج أنه حضر الحفل ممثلون عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولجنة الصداقة والتعاون في منظمة شانغهاي للتعاون في الصين ومركز الدبلوماسية الشعبية في طشقند. وقال مدير مركز الدبلوماسية الشعبية رحمة الله نظروف إن الغرض من إنشاء المركز وقاعة المعارف هو تعميق العلاقات بين أوزبكستان والدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون والدول المراقبة والشركاء في الحوار.

اقترح نائب رئيس لجنة الصداقة والتعاون في منظمة شانغهاي للتعاون في الصين "سوي لي" إعداد البرامج الثقافية والعلمية والتعليمية بين البلدين وزيارات متبادلة للوفود وتنظيم مختلف المعارض والمهرجانات والأعياد الفنية.

وقد أشير إلى أنه تم جمع أكثر من 300 منشور باللغات الأوزبكية والروسية والصينية وغيرها من اللغات المتعلقة بالتاريخ والأدب والثقافة والتقاليد الوطنية لهذه البلدان في قاعة المعارف.

في النهاية، تم توقيع مذكرة التعاون بين مركز الدبلوماسية الشعبية ولجنة الصداقة والتعاون في منظمة شانغهاي للتعاون في الصين.

من الجدير بالذكر أن أذربيجان شريكة في الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون.

غولو كنكرلي

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

طشقند