بنك التنمية الآسيوي يخصص قرضاً لتحديث الجزء الجورجي من الطريق السريع بين الشرق والغرب

تبيليسي، 28 نوفمبر، أذرتاج

سيخصص بنك التنمية الآسيوي 255,1 مليون يورو لتحديث الجزء الجورجي من الطريق السريع بين الشرق والغرب، وهذا جزء من طريق الحرير الكبير.

تفيد وكالة أذرتاج أن جورجيا وبنك التنمية الآسيوي وقعا اتفاقاً في هذا الصدد. قام بتوقيع الاتفاق من الجانب الجورجي وزير المالية الجورجي إيفان ماشافارياني والممثل الدائم لبنك التنمية الآسيوي شين روزنتال. وقد أشير إلى أن هذه الأموال سوف تستخدم لتطوير الطريق السريع بين الشرق والغرب وهو الطريق السريع الرئيسي في جورجيا. سيتم إنفاق الأموال على بناء طريق سريع بطول 14.7 كم من طريق شوراباني- أرغيفيتا وزيادة سلامة السير على الطرق.

يتوخى المشروع أيضاً بناء 14 جسراً و 12 نفقاً.

خطائي عزيزوف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

تبيليسي