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    اقتصاد


    عقد الاجتماع الـ84 للمجلس الاقتصادي لبلدان رابطة الدول المستقلة في موسكو

    ٢٨.١١.٢٠١٩ [١٧:١٣]

    باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

    قالت اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة إن الاجتماع الـ84 للمجلس الاقتصادي للمنظمة تعقد في موسكو السادس من ديسمبر.

    أفادت أذرتاج عن بيان اللجنة التنفيذية أن الاجتماع ترأسه تركمانستان ويضم جدول الأعمال مجموعة واسعة من المسائل الخاصة بالعلاقات الاقتصادية بين بلاد رابطة الدول المستقلة.

    والموضوع الرئيس للمناقشات مشروع استراتيجية التنمية الاقتصادية لرابطة الدول المستقلة للفترة ما إلى عام 2030م.

    يذكر أن اجتماعات المجلس الاقتصادي للمنظمة تعقد كل ربع وجلسات اللجنة خلال فترة لا تزيد عن شهر.

    AZERTAG.AZ :عقد الاجتماع الـ84 للمجلس الاقتصادي لبلدان رابطة الدول المستقلة في موسكو
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