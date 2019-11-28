وزارة البيئة تعلن موعد غرس 650 ألف شجرة في اليوم الواحد

باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

أعلنت وزارة البيئة والثروات الطبيعية الأذربيجانية عن موعد محدد لغرس ستمائة وخمسين ألف شجرة في اليوم الواحد على نطاق البلد بمناسبة الذكرى السنوية الـ650 للشاعر الأذربيجاني الحكيم عماد الدين نسيمي.

أفادت أذرتاج عن المتحدثة باسم الوزارة إرادة ابراهيموفا قولها في حديث لها مع مراسلة أذرتاج إن موعد تنفيذ حملة غرس الأشجار الـ650 ألف في أذربيجان بمبادرة النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا محدد ليوم الخامس من ديسمبر. وأضافت أن الحملة التي ستنفذ تحت شعار "أسهمْ في الطبيعة" تشمل جميع مناطق البلاد ليأتي حدثا غير مسبوق في تاريخ أذربيجان.