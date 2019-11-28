الصين تستثمر 832 مليون دولار في اقتصاد أذربيجان حتى الآن

باكو، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

استثمرت الشركات الصينية 832 مليون دولار في اقتصاد أذربيجان حتى الآن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد الأذربيجاني أن هذه الكلمات قالها نائب الوزير نيازي سفروف في الاجتماع الثالث لفريق العمل حول التعاون التجاري والاقتصادي بين أذربيجان ومنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في الصين.

قال الرئيس المشارك لفريق العمل حول التعاون التجاري والاقتصادي بين أذربيجان ومنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم نيازي سفروف إن العلاقات بين أذربيجان والصين تتطور وتعمل الممثلية التجارية لبلادنا في الصين ودار التجارة الأذربيجانية في لوكو ودار النبيذ الأذربيجانية في أورومتشي وشانغهاي.

وأكد أن نحو 120 شركة ذات الرأسمال الصيني مسجلة في البنوك والتأمين والزراعة والصناعة والبناء والتجارة والخدمات. استثمرت الشركات الصينية 832 مليون دولار في الاقتصاد الأذربيجاني.

كما أكد نائب الوزير على أهمية التبادل التجاري في التعاون الثنائي مشيرا إلى أن 55 في المائة من تجارة الصين مع جنوب القوقاز تمثل أذربيجان.

قال نائب رئيس الحكومة الشعبية لمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم تشاو تشونزيو إن بلاده حريصة على تنمية العلاقات مع أذربيجان وتبادل وجهات نظره بشأن تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري.

ووقعت أذربيجان ومنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم على بروتوكول بشأن نتائج الاجتماع الثالث للفريق العامل المعني بالتعاون التجاري والاقتصادي. تغطي الوثيقة توسيع التعاون في مجالات الزراعة والنقل والتجارة والطاقة والصحة والتعليم والسياحة والثقافة وغيرها من المجالات.

تفقدت الضيوف الصينيون على أنشطة مجمع سومغايت الكيماوي الصناعي وذلك في إطار زيارتهم إلى أذربيجان.